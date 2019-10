Galaxy Watch Active2 começa a ser vendido no Brasil

A Samsung anunciou, nesta segunda-feira, que o mais recente smartwatch lançado pela empresa, o Galaxy Watch Active2, já está à venda no Brasil. Moderno, elegante e personalizável, o relógio inteligente busca se conectar ao estilo de vida das pessoas e oferecer recursos que auxiliem no aprimoramento de sua saúde.

“O Galaxy Watch Active2 tem como foco facilitar a rotina do usuário por meio de soluções para diferentes necessidades, desde o controle do bem-estar até atividades profissionais. As pessoas podem traçar e atingir metas de sono, condicionamento físico e gerenciamento de estresse. Ao mesmo tempo, podem estar conectados ao trabalho, simplificando o acesso ao e-mail, WhatsApp e realizando chamadas telefônicas”, afirmou Renato Citrini, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

No Brasil, o smartwatch está disponível em dois tamanhos (44mm ou 40mm de diâmetro) e dois estilos (alumínio leve com uma pulseira casual ou aço inoxidável com uma pulseira de couro). Além disso, pode ser personalizado com uma variedade de opções adicionais de pulseira³ e mostradores (tela inicial).

Com preços sugeridos a partir de R$ 1.999,00, o aparelho oferece recursos como Meu Estilo4, que permite personalizar o mostrador com a cor da roupa utilizada pelo usuário, visualizadores de mídias sociais e a assistente virtual da Samsung, Bixby5. Como faz parte do ecossistema Galaxy, o smartwatch conta os serviços do Samsung Health, SmartThings e Samsung Pay. Pode, também, ser carregado de maneira fácil e intuitiva por meio da tecnologia de carregamento sem fio Wireless PowerShare7. A proteção de todos estes recursos fica por conta do Samsung Knox, a plataforma de segurança da empresa.

“Com a ascensão do mercado de smartwatches, concentramos nossos investimentos no desenvolvimento de um produto que reunisse o maior número de soluções possíveis. O resultado foi um dispositivo com recursos novos, intuitivos e refinados. É, sem dúvidas, o mais poderoso smartwatch já criado pela Samsung”, encerrou Renato Citrini.

Cores do Galaxy Watch Active2 e preços sugeridos no Brasil:

Galaxy Watch Active2 LTE 44m (Aço Inoxidável) – Preto = R$ 2.999,00

Galaxy Watch Active2 LTE 40m (Aço Inoxidável) – Rosé = R$ 2.799,00

Galaxy Watch Active2 BT 44m (Aluminio) – Preto = R$ 1.999,00

Galaxy Watch Active2 BT 44m (Aluminio) – Prata = R$ 1.999,00

Com informações da Samsung