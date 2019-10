Conheça o POWERbot VR7200, o aspirador robô inteligente

O Aspirador Robô POWERbot VR7200 foi o primeiro modelo trazido pela Samsung para o Brasil. Ele conta com guia por voz e está disponível em 14 opções de idiomas1, inclusive português. Além disso, o aspirador atualiza o consumidor sobre os modos de programação e limpeza. Ele ainda emite avisos caso algum erro ou problema aconteça.

O POWERbot VR7200 tem controle inteligente de potência, detectando, automaticamente, quando está em carpetes ou pisos duros, ajustando a intensidade de sucção para a forma mais eficaz para cada tipo de superfície. É possível deixar o aparelho no turbo para limpeza pesada, normal e outra mais leve e silenciosa.

Confira os motivos pelos quais você não pode deixar de ter um POWERbot VR7200:

1 – Câmera na parte superior:

O sistema Visionary Mapping 2.0, localizado na parte superior, mapeia o ambiente e encontra o melhor caminho para que o aspirador limpe o piso. Sua precisão é melhorada graças a um sensor ótico na parte frontal e um giroscópio de três eixos, criando um mapa mais detalhado do ambiente, o que diminui o tempo de limpeza2. Caso o consumidor queira limpar uma área específica, basta utilizar o sistema Point Cleaning™ com o controle remoto – é só apontar a luz na frente do aspirador e ele seguirá o feixe até o local desejado, limpando a área indicada.

2 – Triturador eficaz

O triturador autolimpante faz com que pelos de animais e cabelos sejam triturados, evitando que fiquem enrolados nas escovas. Enquanto isso, elementos menores são aspirados normalmente.

3 – Tamanho compacto

O tamanho compacto (97mm de altura) faz com que a limpeza seja feita até nos locais mais difíceis, como debaixo de sofás e camas. O Auto Shutter funciona como uma pá para puxar a sujeira do canto da parede. Além disso, o poder de sucção é 40 vezes maior do que robôs aspiradores convencionais, o que faz dele tão eficaz quanto um aspirador vertical3. Sua escova tem largura de 278 mm, 35% maior do que as escovas convencionais, o que agiliza o processo de limpeza.

4 – Controle à distância

Outro benefício é a possibilidade de controlar o aspirador robô remotamente usando o aplicativo SmartThings4 no smartphone ou tablet. É possível iniciar, parar, mudar os níveis de sucção, definir vários cronogramas de limpeza, e verificar onde ele limpou, além de definir um horário para o aspirador limpar o ambiente.

5 – Autonomia da bateria

O consumidor não precisa se preocupar com autonomia de limpeza. A bateria é potente e, caso fique baixa, apresenta a função Carregamento Automático, em que o robô volta automaticamente para a base. Quando ele estiver completamente recarregado, voltará para seu último local e continuará limpando de onde parou.

O POWERbot VR7200 já está disponível nos principais pontos de vendas de todo o país, pelo preço sugerido de R$ 4.999,00.

Com informações da Samsung