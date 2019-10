Tecnologia: Apple revela novos AirPods Pro, disponíveis nesta quinta-feira (30)

A Apple anunciou os AirPods Pro, novidade na família AirPods, com cancelamento ativo de ruído, som superior e novo design. Os AirPods Pro estão disponíveis em apple.com/br e no app Apple Store e chegam às lojas nesta quarta-feira (30).

Como revelado, cada modelo usa tecnologia avançada para reinventar a maneira como as pessoas ouvem música, fazem ligações, assistem a filmes e programas de TV, jogam e interagem com a Siri.

É só abrir o estojo de recarga perto de um aparelho com iOS ou iPadOS e, com um toque simples, os AirPods Pro são imediatamente emparelhados com todos os aparelhos que tiverem uma sessão iniciada no iCloud com a conta do usuário, incluindo o iPhone, o iPad, o Mac, o Apple Watch, a Apple TV e o iPod touch.

Reprodução

Novo design

Os fones vêm com pontas de silicone macias e flexíveis em três opções de tamanho que se ajustam ao formato do seu ouvido. Assim, eles se encaixam com mais conforto e melhor vedação.

Para aumentar o conforto, os AirPods Pro usam um sistema de entrada e saída de ar inovador para equalizar a pressão, minimizando o desconforto que costuma ser comum em outros modelos de fones intra-auriculares. Os AirPods Pro são resistentes à água e ao suor, por isso são perfeitos para quem tem um estilo de vida ativo.

Cancelamento Ativo de Ruído

O Cancelamento Ativo de Ruído dos AirPods Pro usa a combinação entre dois microfones e software avançado para se adaptar continuamente ao formato do ouvido e ao ajuste das pontas de silicone. Assim, ele bloqueia o som ao redor e oferece uma experiência de cancelamento de ruído superior e personalizada, permitindo que o usuário se concentre no que está escutando, seja sua música favorita ou uma ligação importante.

Um microfone voltado para fora detecta o som externo para analisar os ruídos do ambiente. Então, os AirPods Pro geram uma onda sonora invertida, que neutraliza o som externo antes que ele chegue ao ouvido. Com o outro microfone, voltado para dentro, os AirPods Pro eliminam sons remanescentes captados pelo microfone. O cancelamento de ruído é ajustado 200 vezes por segundo.

Reprodução

Som

Os AirPods Pro oferecem uma qualidade de som superior com a Equalização Adaptativa, que ajusta automaticamente as frequências baixas e médias das músicas ao formato individual de cada ouvido. O amplificador com alto alcance dinâmico produz um som puro e nítido, permitindo uma maior duração da bateria e alimentando o driver do alto-falante personalizado de alta amplitude e baixa distorção que otimiza a qualidade do áudio e elimina ruídos do ambiente. O driver oferece sons graves com qualidade e consistência, chegando a 20Hz, e áudio detalhado de média e alta frequência.

Modo Ambiente

Com o modo Ambiente, os usuários têm a opção de ouvir música sem deixar de escutar os ruídos do ambiente ao seu redor. Usando o sistema de entrada e saída de ar que equaliza a pressão e o software avançado que regula o nível ideal de cancelamento de ruído, o modo Ambiente também permite que a voz do usuário soe naturalmente enquanto o áudio continua sendo reproduzido com perfeição.

Alternar entre os modos Ambiente e Cancelamento Ativo de Ruído é simples com o novo sensor de força na haste dos AirPods Pro. Com o sensor de força, também é fácil reproduzir, pausar ou pular faixas e atender ou desligar chamadas telefônicas. Os usuários também podem pressionar o controle de volume na Central de Controle do iPhone e do iPad para controlar os ajustes ou no Apple Watch tocando no ícone do AirPlay durante a reprodução da música.

Desempenho e duração da bateria

O tamanho e o desempenho dos AirPods Pro são possíveis graças ao design System in Package. O chip H1 tem 10 núcleos de áudio e controla desde a reprodução de áudio à interação com a Siri. A latência de processamento de áudio extremamente baixa do chip H1 permite o cancelamento de ruído em tempo real, oferece som de alta qualidade usando a tecnologia adaptativa e atende as solicitações feitas à Siri usando o recurso “E aí, Siri”, tudo ao mesmo tempo.

Os AirPods Pro oferecem a mesma duração de bateria dos AirPods, com até cinco horas de reprodução de áudio. No modo Cancelamento Ativo de Ruído, os AirPods Pro oferecem até quatro horas e meia de reprodução e até três horas e meia de conversa em ligações com uma única recarga.

Fazendo recargas adicionais no estojo de recarga sem fio, os AirPods Pro podem oferecer mais de 24 horas de reprodução de áudio ou mais de 18 horas de conversa em ligações2.Para recarregar, é só colocar o estojo dos AirPods em um carregador padrão Qi ou usar a porta Lightning onde estiver.

Outros recursos

O Teste de encaixe da ponta ajuda a garantir a melhor experiência de áudio com os AirPods Pro ao testar a qualidade da vedação e identificar a melhor opção de tamanho para cada usuário. Depois de colocar os AirPods Pro nos ouvidos, algoritmos avançados trabalham em conjunto com os microfones dos fones para medir o nível do som no ouvido e comparar com o que está vindo do driver do alto-falante. Em questão de segundos, o algoritmo detecta se o tamanho da ponta é o correto e se o fone está bem encaixado, ou se ajustes adicionais são necessários para melhorar a vedação.

O acesso à Siri por voz usa o chip H1 para ativar o recurso “E aí, Siri”, que permite reproduzir músicas, aumentar o volume do som, fazer ligações ou receber itinerários sem precisar usar as mãos.

Reprodução

Com o Compartilhamento de áudio, é fácil ouvir a mesma música ou assistir ao mesmo filme que um amigo simplesmente aproximando outro par de AirPods do iPhone ou iPad3.

Com o recurso Ouvir Mensagens, a Siri convenientemente lê suas mensagens assim que elas chegam e, quando você estiver em uma chamada ou usando o Compartilhamento de áudio, ela saberá que não deverá interrompê-lo4.

Preços e disponibilidade

Os AirPods Pro estarão disponíveis por US$ 249 (EUA) e poderão ser encomendados em apple.com/br e no app Apple Store nos EUA e em mais de 25 outros países e regiões. Os AirPods Pro serão enviados a partir de quarta-feira, dia 30 de outubro, e estarão disponíveis nas lojas até o final da semana (com variações de acordo com o país ou a região).

Os AirPods Pro são compatíveis com aparelhos Apple com iOS 13.2 ou posterior, iPadOS 13.2 ou posterior, watchOS 6.1 ou posterior, tvOS 13.2 ou posterior ou macOS Catalina 10.15.1 ou posterior.

Os AirPods com estojo de recarga estão disponíveis por US$ 159 (EUA) e os AirPods com estojo de recarga sem fio estão disponíveis por US$ 199 (EUA). Os clientes podem adquirir o estojo de recarga sem fio separadamente por US$ 79 (EUA).

Com informações da Apple

