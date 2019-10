WhatsApp libera nova versão do aplicativo de mensagens

O WhatsApp liberou nesta segunda-feira (28) uma nova versão do aplicativo de mensagens. Com o update, foram liberados dois novos recursos.

A versão 2.19.110 está disponível para o sistema operacional iOS. Com ela, mensagens recebidas em conversas silenciadas agora não serão mais indicadas no ícone do app.

Outro novidade, o app também recebeu melhorias na usabilidade. “Edite arquivos de mídia com as novas guias de alinhamento que ajudam a posicionar melhor figurinhas, emojis e muito mais”, revela a descrição.

Ainda de acordo com o site especializado WABetaInfo, a atualização também realiza alguns ajustes internos no popular aplicativo. Confira:

WhatsApp Messenger for iOS 2.19.110 is now OUT!

Same changes listed in the beta changelog (excluded the new splash screen).

If you aren't using the beta version, update to 2.19.110 from the App Store (that also helps to get the group privacy settings with blacklist)! https://t.co/j9QMeVKIAz pic.twitter.com/pUEaBxm7Sk

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 28, 2019