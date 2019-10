See her? Site de turismo da Embratur vira meme por traduções erradas

Por essa, o "Greengo" não esperava! No site Visit Brasil, da Embratur (agência nacional de fomentação do turismo), uma tradução incorreta para o inglês virou motivo de piada na rede social Twitter nesta semana.

No menu "Experiences" (ou experiências, em português), é possível filtrar as centenas de opções por atividades, destino e tempo de viagem. Na primeira opção, porém, os estrangeiros devem ficar um tanto confusos ao se depararem com a atividade "See her" (ver ela, em tradução livre).

Ao confirmar a escolha, os visitantes do site recebem sugestões de viagens como o "belo litoral do Espírito Santo", "o Rio de Janeiro visto de cima" e "de leste a oeste, praias do Ceará". Seria "ver ela", por tanto, observar as belezas naturais brasileiras? Pode até ser, mas não é o que o site pretende com o termo.

Na versão em português, não há a opção compatível disponível para escolha, mas a URL do site em inglês entrega: "see her" deveria significar "vela" – não a fonte de luz, mas sim a prática esportiva de navegação em barcos. Importante distinguir para não aumentar a confusão!

O deslize na tradução do site foi descoberta por um usuário no Twitter, e logo outros apontaram para mais termos estranhos no site destinado a estrangeiros que querem visitar o Brasil. "Pescaria" virou "fishing sport" (por que não só "fishing"?). "Voo livre", algo que deve significar curtir sem compromissos (talvez?) ficou como "free flight" (método de controle de tráfego aéreo).

Outra adaptação estranha é "Comfort Inn", que tudo indica significar "passeio". Um elemento que chamou ainda mais atenção dos usuários é que cada categoria é repetida mais de cinco vezes, o que desorienta e polui a navegação no site. Já os filtros "interesses" e "destino" não funcionam.

O Metro Jornal entrou em contato com a Embratur e aguarda posicionamento da empresa. A nota será atualizada em breve.

Veja como a internet reagiu à tradução de "vela" no site da Embratur:

