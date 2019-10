Um destes 5 hábitos pode ser o motivo pelo qual você tem metabolismo lento; e o que fazer para acelera-lo

Falta de sono

Dormir de 7 a 9 horas todos os dias é prioridade para manter o metabolismo sempre firme. Ficar acordado noite após noite dificulta a produção de energia, o que pode contribuir com o surgimento de diabetes e obesidade.

O que fazer: tente o método por uma semana e veja como você sente. A diferença será enorme.

Muito líquido

Sem água o metabolismo pode entrar em pane. Segundo o portal estrangeiro Web MD, alguns estudos demonstram que ela ajuda o corpo a queimar mais energia e ajuda na perda de peso. Em qualquer temperatura, água também promove saciedade e auxilia a comer menos.

Como chegar lá: uma forma de atingir as metas de água é adicionar à dieta alimentos que são ricos em água, como melancia e pepino.

Medicamentos

Algumas drogas podem diminuir o ritmo do metabolismo. Entre elas as principais são os antidepressivos e alguns tipos de anti-psicóticos usados para tratar a esquizofrenia. Outras medicações também podem ter o mesmo efeito, como remédios para diminuir o batimento cardíaco.

O que fazer: converse com seu médico caso seja seus remédios sejam um problema. Talvez existam opções sem o efeito colateral.

Mudar o horário das refeições

Quando você come é tão importante quanto o que você come. Pular refeições ou comer uma algo rápido pode criar um jet lag metabólico. Mudar os horários das refeições pode criar um pandemônio no seu metabolismo e ainda aumenta o risco de doença cardíaca.

O que fazer: disciplina. Escolha um horário para as refeições e mantenha-os.

Hormônios

Mudanças hormonais podem frear o modo como seu corpo usa energia, tornando mais fácil ficar cansado. O hormônio do estresse pode desequilibrar essa balança.

Algumas condições, como ter a glândula tireoide hiperativa ou hipoativa ou diabetes, podem afetar o metabolismo. Hormônios relacionados ao estresse também podem retardar o funcionamento metabólico.

O que fazer: no caso de doenças crônicas, seguir o tratamento à risca é o ideal. Controlar o estresse também pode ajudar a normalizar o balanço hormonal.