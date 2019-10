Tecnologia: próximo Samsung Galaxy S11 deve ter um design 'bem conhecido'

O Samsung Galaxy S11, próxima aparelho de ponta da empresa sul-coreana, começa a ganhar forma, de acordo com os novos vazamentos.

O design, como mostra as novas renderizações compartilhadas pela site PhoneArena, seria 'relativamente semelhante' ao que foi visto no S10, apresentado este ano.

The Samsung Galaxy S11's design has reportedly been finalized #GalaxyS11 https://t.co/vHHPhe3uNy

