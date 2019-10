Parceria do Burger King e Free Fire no Brasil premiará jogadores com códigos exclusivos

A rede Burger King e o game Garena Free Fire fazem uma parceria especial no Brasil. O fast food irá distribuir cupons que darão acesso a códigos exclusivos dentro do jogo.

A promoção é válida para as lojas participantes, em todo o território nacional, por tempo limitado. Confira como funciona:

Como revelado, cada ticket BK será equivalente a uma oportunidade para girar a Diamante Royale dentro do jogo e receber recompensas.

SE LIGA AÍ, SOBREVIVENTE!

O @burgerkingbr chegou pra matar sua fome e gemar sua conta! Tire um print do cupom dentro do jogo e pegue um código na sua nota fiscal para resgatar codiguin de Tickets Esqueleto Maligno! Use seus tickets pra girar o Diamante Royale até 1 de Novembro! pic.twitter.com/XWPqxxyHTM

— [Free Fire] – Brasil (@FreeFireBR) October 28, 2019