NASA enviará robô móvel ao polo sul da Lua para identificar concentração de gelo

A Agência Especial Americana (NASA) enviará um robô móvel ao polo sul da Lua para obter uma visão aproximada da localização e concentração de gelo de água no satélite natural da Terra.

Do tamanho de um carrinho de golfe, o Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, conhecido como VIPER (Sigla em inglês) , percorrerá vários quilômetros utilizando quatro instrumentos científicos – incluindo uma broca de 1 metro – para avaliar vários ambientes do solo luar. Planejado para ser enviado em dezembro de 2022, VIPER coletará cerca de 100 dias de dados que serão usados ​​para informar os primeiros mapas globais de recursos hídricos da Lua.

Os cientistas consideravam os polos lunares como pontos promissores para encontrarem gelo – um recurso de valor direto para os seres humanos, de acordo com informações da NASA.

There are hundreds of millions of tons of water ice on the Moon! In 2022, we’ll send a rover to hunt for water at the Moon's south pole. More about our VIPER mission and how its findings will help us establish a sustainable presence on the Moon: https://t.co/LjO5P59fZJ pic.twitter.com/ZYBChHtjet

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 25, 2019