Fortnitemares: título Fortnite acaba de receber nova atualização

O título Fortnite acaba de receber uma nova atualização. Os detalhes foram compartilhados pela desenvolvedora Epic Games nas redes sociais.

O Guardião do submundo⚰️ Pegue já o seu Pacote Maldição da Cripta na loja! O pacote inclui o traje Ira e o acessório para as costas Guardião do Tempo, além de desafios exclusivos que liberam estilos adicionais. pic.twitter.com/6QhI7ft8c7 — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) October 29, 2019

Com o update v11.10, o evento temático Fortnitemares está disponível para os jogadores. "Teremos um blog sobre o Fortnitemares em breve", também revelou. Veja todos os detalhes:

A manutenção do v11.10 terminou!

O Fortnitemares começa hoje às 10h, horário de Brasília e 13h no horário de Lisboa. Teremos um blog sobre o Fortnitemares em breve, enquanto isso, dê uma olhada nas notícias para saber as novidades!https://t.co/RNhXktusU5 — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) October 29, 2019

Bugs no game

Alguns bugs afetam o game battle royale com o novo update. "Jogadores em dispositivos iOS não conseguirão fazer login até a atualização do cliente para o patch v11.10 ficar disponível no sistema", explicou a desenvolvedora no Twitter.

O Modo Criativo do Fortnite também apresenta problemas. "Nós estamos investigando os seguintes problemas do Modo Criativo que apareceram no v11.10". São afetados os recursos:

Jogadores não veem o Hub ao entrar no Criativo

Algumas ilhas tiveram um aumento na memória

Mudanças não intencionais na cor e distância da Névoa

Nós estamos investigando os seguintes problemas do Modo Criativo que apareceram no v11.10:

-Jogadores não veem o Hub ao entrar no Criativo

-Algumas ilhas tiveram um aumento na memória

-Mudanças não intencionais na cor e distância da Névoa — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) October 29, 2019

Outro problema ainda afeta o jogo. "O MTL: Rei da Tempestade foi temporariamente desligado enquanto investigamos um problema. Traremos uma atualização sobre isso assim que possível", explicou.

O MTL: Rei da Tempestade foi temporariamente desligado enquanto investigamos um problema. Traremos uma atualização sobre isso assim que possível. pic.twitter.com/bT6EyuFnmG — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) October 29, 2019

LEIA TAMBÉM: