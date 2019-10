Este é o novo recurso para Android que o aplicativo WhatsApp deve lançar em breve

O recurso de autenticação por meio da impressão digital, já disponível para iOS, deve ser ativado muito em breve no WhatsApp para o sistema operacional Android.

Para habilitar, quando liberado, você precisará abrir as configurações do WhatsApp> Conta> Privacidade, de acordo com o site WABetaInfo.

O aplicativo de mensagens ainda oferecerá a possibilidade de escolher quando o usuário deve autenticar sua identidade para usar o aplicativo.

"Imediatamente" é a melhor opção para selecionar, se você se importa muito com sua privacidade, explica o portal especializado.

Ainda segundo o site, o processo de autenticação é gerenciado pelo Android: o app usa APIs oficiais do sistema, portanto nenhuma informação é enviado para a plataforma.

