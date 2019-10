Cavando a superfície de Marte, equipamento da NASA identifica condições incomuns no solo do planeta vermelho

Depois de fazer progressos nas últimas semanas cavando a superfície de Marte, a toupeira da sonda InSight da Agência Espacial Americana (NASA) encontrou algumas dificuldades no trabalho.

Avaliações preliminares apontam condições incomuns do solo no Planeta Vermelho. A equipe da missão está desenvolvendo os próximos passos do projeto.

Uma concha na extremidade do braço da sonda foi usada nas últimas semanas para "prender" a toupeira contra a parede do buraco, fornecendo fricção necessária.

O movimento é o resultado de uma nova estratégia, alcançada após extensos testes na Terra, que descobriram que um solo inesperadamente forte está alterando o progresso da toupeira.

O próximo passo é determinar o quão seguro é mover o braço robótico para longe da toupeira para avaliar melhor a situação. A equipe continua analisando os dados e formulará um plano.

Enquanto isso, um sismômetro trabalha para fornecer uma melhor compreensão do interior de Marte e por que a Terra e o Planeta Vermelho são tão diferentes.

