Samsung e Epic Games anunciam skin ‘Glow’ exclusiva do Galaxy para os fãs de Fortnite

Logo após o lançamento do Galaxy Note10, a Samsung está comemorando sua parceria contínua com a Epic Games, desenvolvedora do Fortnite, com o anúncio de uma skin Glow exclusiva no jogo disponível para quase todos os proprietários de dispositivos Galaxy. O design da skin Glow é derivado da cor Aura Glow, exclusiva do Galaxy Note10, criada especialmente para os millennials e inspirada na luz refletida de um prisma.

Disponível desde o último dia 28 de setembro, a nova skin Glow se junta a uma lista em expansão do conteúdo exclusivo da Samsung para o Fortnite. No ano passado, as duas empresas comemoraram o lançamento do jogo para Android com o Galaxy Skin, disponível apenas no Galaxy Note9 e Galaxy TabS4.

A parceria se expandiu no início deste ano com o lançamento da skin iKONIK e o movimento de dança que o acompanha, Love Scenario, que foram desenvolvidos com a estrela do K-Pop Jung Chanwoo da banda iKON para o Galaxy S10.

Oferecido em uma ampla gama de dispositivos, a nova skin Glow será baseada na skin Fate do ano passado, mas incluirá uma nova combinação de cores baseada na cor Aura Glow do Galaxy Note10. A parceria reflete o crescente foco da Samsung em fornecer aos usuários experiências de ponta em jogos e o sucesso global do Fortnite.

Desde o lançamento em 2017, o jogo se tornou um fenômeno cultural, atingindo mais de 250 milhões de jogadores registrados no início de 2019 e gerando mais de US$ 2 bilhões em todo o mundo em todas as plataformas. A parceria proporciona à Samsung exclusividade de lojas, com a versão Android do jogo disponível apenas na Galaxy Store e no site da Epic Games, um reconhecimento dos dispositivos da Samsung como o padrão de excelência dos jogos para celular. O Galaxy Note10 é a melhor e mais recente oferta da empresa, com um conjunto de recursos que facilitam o treinamento para o próximo campeão de Fortnite.

O Game Booster do Galaxy Note10, um aperfeiçoador de desempenho preditivo baseado em IA, analisa seus hábitos de jogo, bem como dados de editores como a Epic Games, para otimizar sua experiência de jogo dependendo de suas necessidades individuais. Para aqueles que gostam de RPGs com muitos gráficos, o Game Booster otimiza seu dispositivo para obter gráficos e taxas de quadros melhores, enquanto os jogadores ocasionais recebem um aumento no desempenho da bateria para que possam jogar durante o deslocamento para o trabalho sem se preocupar com o tempo de uso. Além dessas inovações de software, o Galaxy Note10 também possui melhorias significativas de hardware.

Equipado com uma bateria poderosa e inteligente que otimiza o consumo de energia com base nos padrões de uso individual, você nunca precisa se preocupar em sacrificar o tempo de jogo pela vida útil da bateria. Para os jogos intensos em gráficos que tendem a aquecer o telefone, o Galaxy Note10 também vem com a câmara de vapor mais fina do mundo. Com apenas 0,35mm, a câmara de vapor ultrafina se encaixa no design fino e elegante do dispositivo e regula o calor para estabilizar o dispositivo e evitar lags frustrantes causados pelo superaquecimento.

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: