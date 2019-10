Os signos do zodíaco que mais sofrem quando as coisas não acontecem do seu jeito

Cada signo do zodíaco lida com os desapontamentos da vida de um jeito. No entanto, existe um grupo que sempre acaba sofrendo mais quando as coisas não terminam do jeito que eles queriam.

Confira se você está na lista:

Câncer

O canceriano pode ser bem dramático quando as coisas não saem como o planejado e olhar para tudo com pessimismo em um primeiro momento. Isso faz com que alguns deles acabem perdendo a calma e demorando em achar soluções para o seu problema.

Libra

O libriano sai do seu equilíbrio quando algo não acontece como eles imaginavam. Eles podem apenas procurar o conforto nos outros e tentar não enfrentar as consequências necessárias, o que acaba acumulando bastante sofrimento dentro deles.

Sagitário

Apesar de ser otimista, o sagitariano odeia se sentir que foi enganado ou não recebeu o que merecia. Por isso, este signo sofre quando as coisas não acontecem do seu jeito e fazem com que seus ideais e pensamentos sejam questionados.

Peixes

O pisciano é um grande sonhador, que pode se decepcionar e sofrer muito quando as coisas não terminam como ele desejava. Quando passa por esse momento, este signo pode se fechar em seu mundo e acabar se maltratando com sentimentos negativos.