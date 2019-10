O último conselho de outubro para cada signo do zodíaco

Outubro está chegando ao fim e cada signo do zodíaco deve seguir um conselho para fechar o mês com chave de ouro e começar novembro da melhor forma. Confira:

Áries

A autoridade e razão devem ser baseadas em méritos verdadeiros e reais, não em birras infantis ou questões irreais. Para liderar de verdade, você deve abandonar radicalmente seus caprichos e ser mais consciente com a opinião dos outros. Isso ajudará a não atrair problemas.

Touro

O egocentrismo manifestado como autoestima excessiva nem sempre nos ajuda a socializar da forma correta e acabamos afastando os outros. Lembre-se que aprender com as pessoas nos ajuda a avançar em muitas questões, inclusive no trabalho. Pertencemos a um coletivo e com ele devemos desenvolver as nossas qualidades.

Gêmeos

Suas finanças pessoais podem melhorar, mas você será o fator determinante que causa a mudança e, para isso, é preciso identificar as várias possibilidades e habilidades que podem ser colocadas em prática.

Câncer

Gastamos uma quantidade significativa de energia física e psíquica quando ficamos na defensiva contra supostos inimigos ou pessoas pouco apreciadas. Esta é uma reação usual em ambientes em que nos sentimos vulneráveis, mas é preciso não desperdiçar tanta energia. Acredite, nada e ninguém será uma ameaça real agora!

Leão

Semana inteira de satisfação em vários campos, todos importantes para sua vida. No entanto, a coragem será uma das atitudes mais importantes do seu comportamento. Não tema agir de forma confiante e expressar sua criatividade a todos.

Virgem

Você está pronto para novos desafios. A experiência acumulada será suficiente para realizar as tarefas e projetos que você deve executar. Ainda assim, será necessário ver certos detalhes, mas nada em excesso, pois os imprevistos sempre acontecem e devemos contorná-los.

Libra

Todos carregam o peso de nossas obrigações e responsabilidades, mas nem sempre devemos assumir a carga dos outros como nossas. Lembre-se que não é certo fazer pelos outros o que eles podem e devem fazer por si mesmos.

Escorpião

Decisões não são fáceis, mas muitas vezes exageramos na tensão quando devemos fazê-las. Tenha confiança em seu julgamento e resolução, pois nada colocará em risco nenhuma área da sua vida que realmente importe.

Sagitário

Tudo fluirá em um movimento constante e harmonioso, e o que você quiser que aconteça e seja possível, irá se concretizar. Para isso, não abandone seus propósitos e vontades.

Capricórnio

Seus projetos e planos serão realizados conforme você decidir e dentro dos prazos que você definiu. As dificuldades, que nunca faltam, serão vencidas ​​e não atrapalharão por muito tempo. Se responsabilize por ir atrás dos seus sonhos.

Aquário

Cada momento pode ser propício para pensar ou desejar realizar um novo projeto. No entanto, este pode ser um momento adequado para começar a tomar as medidas necessárias que facilitarão a conquista de projetos em longo prazo.

Peixes

Se o passado parecia complexo e difícil, dias calmos esperam por você sem grandes problemas. Lembre-se de que não vivemos em um mundo de fantasia, mas de qualquer maneira, as coisas pretendem melhorar.