NASA divulga novo registro em 3D do asteroide Bennu

A Agência Espacial Americana divulgou nesta segunda-feira um novo registro em 3D do asteroide Bennu. O arquivo foi compartilhado pela NASA no Twitter.

Desta vez, o registro é mostra a região chamada de Osprey (nome tirado da mitologia grega), onde a sonda espacial OSIRIS-REx poderá realizar um pouso para coleta de amostras.

Segundo a instituição, a imagem estereoscópica foi codificada usando filtros de cores cromaticamente opostas – uma feita com vermelho e a outra com ciano.

Para ver o resultado, é necessário um óculos especial. Ainda segundo a NASA, o material produzindo ajuda na escolha do local mais adequado para um pouso no asteroide. Confira:

Another 3D view, this time of site Osprey. Check out how steep those crater walls look.

This view illustrates just how rocky the terrain is that surrounds the crater where the site is located.

The anaglyph is oriented south up.

Anaglyph details: https://t.co/62UrUf8gPo pic.twitter.com/Dvk17qWuh7

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 28, 2019