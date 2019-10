Jovem foi para festa de Halloween, pegou uma gripe e achava estar de ressaca, amanhece morta vítima de uma doença silenciosa

Uma jovem de 18 anos pensava estar contaminada com um simples resfriado depois de passar o fim de semana nas comemorações do Halloween, no Reino Unido.

Pensando em melhorar, a menina de 18 anos deitou-se para nunca mais acordar. De acordo com o sítio estrangeiro Mirror, Alisha Bartolini, que estava no primeiro ano da faculdade, contraíra uma séria meningite.

O caso ocorreu em 2014, e a mãe da adolescente corre o Reino Unido alertando pais sobre a necessidade da vacinação contra a doença. Os amigos da menina contam que pesavam que ela estivera de ressaca, por causa das comemorações.

De acordo com o portal, durante a faculdade é um dos momentos mais propícios de contrair a bactéria porque têm contato com muitas pessoas que podem carrega-la no nariz ou garganta.