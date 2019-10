Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco na última semana de outubro

A última semana de outubro está começando e esta é a previsão para cada signo do zodíaco:

Áries

A criatividade e inteligência o ajudarão a alcançar sucesso em tudo o que faz, especialmente no ambiente de trabalho. No amor, um parceiro pode continuar estável em sua vida graças a sua paixão e dedicação aos detalhes.

Em questão de saúde, seu ponto fraco é o rim e a pele no momento; portanto, não hesite em visitar um médico. Tenha cautela com a exposição dos seus segredos.

Momento de tentar transcender, indo além dos limites, para tentar se destacar e ser admirado pelos outros. Seu número da sorte é 09 e seu melhor dia é a terça-feira.

Semana de viagens para resolver um problema ou concretizar um projeto. Você recebe dinheiro inesperado. Para os solteiros, serão dias de amores fugazes. Tenha muito cuidado com o que você assina.

Touro

Lembre-se de que seu signo é forte, perseverante e buscará o sucesso sempre que assim o decidir. É hora de procurar um ideal na vida e não descansar até alcançá-lo.

Seu número da sorte é 21 e seu melhor dia é a próxima sexta-feira – que pode ser repleta de celebrações. Semana para ter muito cuidado com seu dinheiro e evitar emprestá-lo ou gastar com coisas desnecessárias.

Alguns amigos estão procurando por você para fazer uma proposta. Tenha cuidado com problemas de visão e audição. Você faz uma aquisição que lhe permitirá lucros muito bons. Tente esquecer esse amor que não era para você, pois é melhor procurar novas pessoas.

Gêmeos

É hora de estar bem consigo mesmo e tentar se destacar. Como você tem pensamentos bastante opostos, às vezes acaba caindo em tristezas, por isso é muito importante cuidar da sua saúde mental.

É hora de ser mais espiritual e não se focar tanto em bens materiais. Dúvidas quanto a um relacionamento podem surgir. Cuide da sua autoestima.

Procure ficar mais próximo dos seus pais. Tente não tomar más decisões ao não pensar nas consequências. Seu número é 11 e seu dia de sorte é quarta-feira. Boa hora para investir no próprio negócio. Esta semana é ideal para tirar documentos pendentes.

Câncer

Seu signo pode estar bastante sociável e atento às oportunidades da vida sentimental. Evite ficar sentido ou rancoroso com as pessoas por muito tempo. Tente também deixar de procurar problemas onde eles não existem.

Você é muito fiel e quando termina com um parceiro acha difícil esquecer essa pessoa e tentar um novo namoro novamente. Não se prive de amar.

Seu signo pode conhecer pessoas importantes de outros países. Previna problemas no sistema digestivo cuidando melhor da sua alimentação. Seu número é 08 e seu melhor dia a terça-feira.

Leão

Aproveite seu lado carismático e de espírito livre para se destacar. No entanto, já não tenha mais tanto medo de se comprometer. Você será convidado para uma viagem.

Seu ponto fraco agora é o estresse, por isso tente meditar e se exercitar para liberar a tensão de forma mais saudável. O contato com a natureza também ajudará a carregar suas energias positivas.

No amor, você é do tipo apaixonado, mas também infiel; portanto, tenha cuidado e não machuque ninguém.

Seu número da sorte é 05 e seu melhor dia da semana é sexta-feira. Para os solteiros, uma semana de mudanças virá em questão de amores novos e mais compatíveis; portanto, você deve estar muito atento para não perder as oportunidades.

Virgem

Tenha cuidado ao ser muito materialista. Aproveite este momento acolhedor para estar na companhia da sua família.

Sei lado espiritual e inteligente ajudará a resolver qualquer problema que surgir no seu caminho. Trate enxaquecas e tenha cuidado com os excessos, especialmente o consumo de álcool.

Novos projetos podem ter ótimos resultados, mas você precisa ser muito organizado. Seu número da sorte é 27 e seu melhor dia da semana será terça-feira. Você terá sorte em tudo relacionado a novos contratos.

Um amor do signo de Áries ou Capricórnio pode chegar a sua vida. Tente dormir mais e deixe seu celular de lado.

Libra

Dias de energias muito boas ao seu redor, especialmente em questões de trabalho. Você terá reuniões de trabalho e alterações no projeto.

Bom momento para cuidar melhor da sua saúde ao rever seus hábitos. Tenha cuidado com problemas de estômago e tente ir ao seu médico.

Você recebe um presente inesperado de um novo amor. Seu lado prestativo e comunicativo podem ajudá-lo a alcançar o que deseja.

Seu número da sorte é 01 e seu melhor dia será a quarta-feira. No amor, tente não se apegar a romances proibidos.

Escorpião

Cuidado com os sentimentos que sempre surgem antes da razão. Seja forte mentalmente e trabalhe como um grande líder, evitando a arrogância o máximo que puder.

Não tema ser aconselhado por alguém e não imponha apenas seus ideais aos outros. Busque renovar seus relacionamentos para permanecer empolgado.

Negócios podem terminar de forma muito positiva. Seu melhor número é o 13. Em termos de saúde, é preciso cuidar da saúde mental, tratando tensões, tristeza e estresse. Não procure mais por amor, deixe-o vir sozinho à sua vida; você será surpreendido.

Sagitário

Você tomará decisões importantes para crescer no local de trabalho. Lembre-se de que seu signo passará por um estágio de prosperidade e não deve retroceder.

Um convite para um novo negócio ou emprego pode surgir e será muito positivo. Há dias de grande estabilidade com seu parceiro e você se sentirá muito apaixonado. Alguns pensam em começar uma família.

Os solteiros encontrarão um amor muito compatível. Faça todos os seus pagamentos e não deixe dívidas pendentes para poder começar a poupar para o futuro. Você saberá sobre a doença de um membro da família a quem dará apoio.

Você inicia uma fase de maior cuidado com a saúde. Seu número da sorte é 03 e seu melhor dia na quarta-feira.

Capricórnio

Semana de mudanças muito fortes no seu ambiente de trabalho. Serão dias de transformação para o seu signo; portanto, você deve ser cauteloso em tudo que faz.

Tenha cuidado com seus colegas de trabalho e evite dificuldades com seus superiores. Deixe de lado as fofocas. Controle sua raiva e impulso especialmente em assuntos sentimentais.

Não queira fingir o que você não é, isso apenas gera mais inveja; tente ser mais prudente. Tenha discrição em tudo que fizer e verá que boas energias o cercarão.

Um negócio de compra e venda sairá de forma positiva. Seu número da sorte é 17 e seu melhor dia será a segunda-feira. Um amor de Áries, Câncer ou Libra falará sobre um compromisso.

Aquário

Você viverá mudanças positivas no trabalho durante esta semana; cumpra suas tarefas da melhor forma e tome uma atitude para ter mais reconhecimento.

Evite acumular rancores e pensamentos negativos. Aposte em ser mais sociável e tenha tempo para sair com seus amigos se divertir. Seu signo é muito explosivo e isso afeta muito sua vida amorosa; portanto, comece hoje a se controlar e não diga palavras das quais possa se arrepender mais tarde.

No amor, não fique desesperado ou apressado demais. Seu número da sorte é 02 e seu melhor dia é a quinta-feira. A sorte está do seu lado.

Peixes

Você terá muito trabalho e provas. Considere que o seu signo sempre gosta de ser muito profissional em tudo o que faz, por isso se concentre para não ter dificuldades no cotidiano.

Um amor do passado pensa em você e deseja voltar. Tente não cair nas provocações dos colegas de trabalho e lembre-se de que o sucesso incomoda. Cuidado com problemas legais e questões judiciais.

Cuidado para atrair problemas econômicos; tente pagar suas dívidas a tempo. Você terá a oportunidade de fazer algo para se sentir mais feliz consigo mesmo.

Lembre-se que o inimigo do seu sucesso é a falta de confiança no próprio potencial. Seu número da sorte é 08 e seu melhor dia é a terça-feira.