O apocalipse dracônico está próximo: EarthNight chega ao PS4 em 3 de dezembro

O game EarthNight, desenvolvido pela Cleaversoft, chega ao PS4 em 3 de dezembro. A informação foi revelada pela Sony em comunicado. A novidade também estará disponível para as plataformas Nintendo Switch, Microsoft Windows e Mac OS.

“EarthNight é uma pintura trazida à vida e uma carta de amor aos clássicos do arcade. Dragões tomaram a Terra e a humanidade fugiu para o espaço. Você precisa ajudar Stanley e Sydney a planar de volta à Terra enquanto passam pelas massivas costas de dragões conforme voam alto sobre o planeta”.

Reprodução

O gane traz um desafio épico que demanda maestria. Voltar para a Terra e derrotar o dragão EarthNight demandará toda sua astúcia e muita prática.

Você destravará e aprimorará powerups para ajudá-lo em seu caminho, mas para encontrar a verdadeira vitória, você terá que subjugar o jogo à sua vontade ao tornar-se mestre das nuances dos controles e ao entender seu ambiente”.

Como revelado, o título foi inspirado por plataformers clássicos como Mario e Sonic. Cada um dos milhares de frames de animação e elementos foram pintados pelo artista Mattahan.

EarthNight possui uma trilha original com mais de 20 músicas divertidas, compostas por Chipocrite usando tanto uma banda completa quanto sons de Game Boy. A trilha está disponível no BandCamp, Apple Music e Spotify.

“Conforme você passa pela espinha dorsal de um dragão gigante, pulando para novas alturas, com uma vista maravilhosa e uma trilha incrível, você se pegará entrando no ritmo. Com o tempo, o que parecia loucura fará bastante sentido. Tudo vai clicar, e você estará mexendo a cabeça e flutuando como um campeão em seu caminho de volta para a Terra”. Confira o trailer:

Com informações da Sony

