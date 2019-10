Redação do Enem é decisiva para conquista de vagas; veja dicas para melhorar seu texto

Mais de cinco milhões de candidatos vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 03 e 10 de novembro, segundo balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Alunos se dedicaram durante todo o ano de 2019 para terem mais chances de disputar uma vaga nas instituições públicas e particulares conveniadas ao vestibular. Mas, todas essas horas extras de estudo e dedicação podem não ser suficientes, caso o estudante não alcance uma boa nota na redação do Enem.

De acordo com a professora de Língua Portuguesa, Elaine Antunes, especialista em correção de redações do Enem, essa pode ser uma nota decisiva para os candidatos que concorrem a uma vaga em cursos de Medicina, Engenharia e Direito. Na área de Medicina, por exemplo, o aluno precisa alcançar, pelo menos, 920 de pontuação na redação para continuar na disputa das melhores universidades do país.

E foi pensando na importância desse quesito no exame nacional que a carioca criou o Projeto Escreva – grupos de estudos com foco em aulas preparatórias para a redação dos principais vestibulares do país. Além da própria Elaine, o curso também conta com uma equipe com outros professores especialistas em correção de redação de vestibular, que oferecem todo o suporte necessário para preparar os alunos para o exame.

“Como conheço os critérios de avaliação do Enem, sei que a nota da redação tem um peso muito grande no balanço geral do candidato. Ela pode ser um fator de desempate entre alunos que concorrem a uma vaga ou bolsa de estudos. Vejo muitos alunos dedicados durante todo o ano nas suas matérias específicas, mas eles se esquecem de que a redação é tão importante quanto ou mais até. A banca quer saber se o candidato realmente domina a Língua Portuguesa e consegue escrever um texto coerente, dissertativo-argumentativo com todo o contexto social, político e econômico que um vestibulando deve ter”, explica Elaine Antunes, idealizadora da proposta.

A menos de um mês para a primeira prova do Enem 2019, a professora alerta sobre algumas questões que devem ser revisadas pelos candidatos antes de encararem o vestibular deste ano:

O que revisar antes da prova: