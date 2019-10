Os signos do zodíaco que mais serão afetados pela Lua Nova em Escorpião

Em 27 de outubro uma Lua Nova em Escorpião trará efeitos intensos para alguns signos do zodíaco durante o fim de outubro e início de novembro.

Confira:

Touro

As energias se movimentam e notícias importantes sobre relações, sejam amorosas ou relacionadas a carreira podem chegar, deixando-o chocado ou emocionado sobre acontecimentos e aquilo que virá depois deles. As pessoas que rodeiam a sua vida entrarão em foco neste momento; portanto as relações podem evoluir significativamente ou entrarem em conflitos necessários para elucidar resoluções.

Gêmeos

A vida profissional e trabalho podem tomar conta das suas energias, deixando-o mais ocupado que nunca. No entanto, este momento de maior responsabilidade também pode abrir portas para novas oportunidades que devem ser aproveitadas. Conflitos e complicações podem acontecer e, por isso, mantenha amigos e aliados por perto a fim de ter uma maior segurança ou respaldo.

Escorpião

Momento de possíveis conflitos internos e dúvidas quanto a seguir em frente ou insistir. No entanto esta é hora de enxergar os objetivos e desejos com clareza, para começar a ir atrás do que realmente é importante para a sua vida. Assim que identificar o caminho que deve seguir, as coisas começam a fluir mais rapidamente.

Capricórnio

Uma notícia surpreendente vinda de terceiros pode tirá-lo deste momento nostálgico dentro de si mesmo. É preciso se fortalecer e não deixar que as coisas o abalem, retomando o controle do próprio destino. Pessoas do passado podem retornar e você pode ter uma nova oportunidade de compartilhar algo que não foi dito ou simplesmente receber uma ajuda.