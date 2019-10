Os efeitos da Lua Nova em Escorpião para cada signo do zodíaco

Em 27 de outubro uma Lua Nova em Escorpião trará efeitos intensos para todos os signos do zodíaco. Confira como eles serão afetados no fim de outubro e início de novembro:

Áries

Você está entrando em uma nova era da sua vida. É hora de pensar em quitar suas dívidas, tanto emocionais quanto financeiras. Você pode aprofundar sua intimidade com outra pessoa de uma maneira firme, sincera e até inesperada. Não tenha medo de ser vulnerável e honesto consigo mesmo.

Touro

Suas associações o levam em uma nova direção e este caminho será importante. Este é o momento de encerramentos, novos inicios e aprofundamento de relacionamentos.

Gêmeos

Você está aprendendo a dar vida à sua rotina e a fazer seu trabalho de maneira apaixonada e consistente. Reviravoltas inesperadas e algo importante a aprender podem chegar em forma de oportunidades. Comprometa-se com o novo.

Câncer

Você está à beira de uma jornada emocionante e romântica. Liberte seus desejos e sua criatividade ao mundo. Você merece se sentir feliz e abraçar novas oportunidades.

Leão

Pode haver mudanças em sua vida familiar que sejam desconfortáveis ​​a princípio, mas que o aproximam de algo importante. Se o relacionamento com um membro da família mudar, você precisa ser honesto consigo mesmo sobre o que precisa e como pode resolver as coisas de coração.

Virgem

Uma conversa que mudará tudo pode chegar. Algo surpreendente ou estressante pode vir a tona, mas também o ajudará a aprender coisas novas ou ter conclusões importantes. Não tenha medo de falar o que pensa.

Libra

Seu aspecto financeiro está em transformação. Você pode iniciar um caminho para alcançar uma melhor situação ou descobrir o que realmente deseja. Trabalhe por aquilo que você merece e se sinta seguro com o que tem. Você já é afortunado e pode mais se quiser.

Escorpião

Você está se tornando uma nova pessoa e isso é bom. Pare de deixar que seus erros passados ​​ditem a maneira como você se vê. Você é muito mais que seu passado e deve se perdoar para seguir em frente da melhor forma. Olhe para o futuro e aja no presente, pois isso é tudo o que você pode controlar.

Sagitário

Você está iniciando um processo profundo de cura e pode ficar surpreso com as feridas do seu passado que ainda o assombram. Aproveite o tempo para ser honesto com o que está sentindo. É a única maneira de aceitar o passado e seguir em frente. Mas, por enquanto, permita-se sentir. A conclusão está chegando.

Capricórnio

Você tem o poder de realizar seus sonhos. Encontre uma causa, propósito ou caminho e faça o que for preciso para que isso aconteça. Não deixe que os obstáculos atrapalhem ou o desanimem. Você tem mais poder do que imagina.

Aquário

Pare de se esconder nas sombras! Defenda-se e deixe o mundo ver quem você é. Pode haver rejeições ao longo do caminho, mas as pessoas certas podem ajudá-lo a alcançar o que você merece.

Peixes

É hora de deixar de lado seu medo do desconhecido. A vida deve ser vivida e há uma aventura esperando por você que pode chegar rapidamente. Esteja de olhos e coração aberto.