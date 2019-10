Conheça oito benefícios em se praticar ioga e suas diferentes modalidades

Postura da árvore, da criança, do guerreiro, e até mesmo do cachorro olhando para baixo. Respiração alternada, simples. Mais e mais pessoas estão entrando em contato com essa disciplina antiga da Índia, que tem benefícios tanto físicos quanto emocionais. O ioga está entre as dez maiores tendências fitness deste ano, segundo o ACSM (American College of Sports Medicine). E se você acha que é só para poucos, pense de novo. Qualquer um pode praticar.

Se por anos você tem procurado por uma atividade que consiga continuar, ioga pode ser uma boa opção. “É um sistema de saúde, porque por meio da prática você vai regulando todo o corpo, tanto em nível celular quanto neuronal. Limpa, purifica, alimenta e oxigena a célula”, explica Yuyuniz Navas, instrutora de ioga.

Navas se engaja na prática há 15 anos, todos os dias. Faz oito que dá aula para mulheres e crianças. “Na medida que uma pessoa se torna constante, vai limpar seu corpo, suas emoções, seu estômago, seus pensamentos – e desperta. Ajuda a estar mais criativa, lúcida e com mais energia.”

Os movimentos fluídos e rítmicos, ligados à respiração, ajudam a conectar-se consigo mesmo e energizar o organismo. Isso quer dizer que, com a prática, você começa a criar mais consciência corporal – por exemplo, passa a estar mais atento em manter uma boa postura.

A cinesióloga e instrutora de ioga María Ignacio Hozven destaca a contribuição desses exercícios para a musculatura. “A maioria das atividades físicas encurta a musculatura, mas com o ioga você se torna muito flexível, ganha mobilidade na coluna e obtém um balanço muscular que te ajuda a diminuir as possíveis dores lombares e na articulação”, explica.

Ainda que pareça uma prática tranquila e de pouco esforço, pode-se chegar a queimar bastante calorias (entre 200 e 800, aproximadamente) durante cada sessão, dependendo do ioga que escolher, porque, sem dúvida, existe diferença entre as modalidades.

Ioga para grávidas

Existe um tipo específico de ioga que mulheres grávidas também podem praticar. Exercícios de ioga são uma excelente forma de se colocar em contato com o filho que vêm a caminho, e preparar o corpo para o parto. “Permite fortalecer e melhorar a estabilidade do assoalho pélvico, que é super necessário para o parto”, explica María Ignacia Hozven, cinesióloga especialista em gravidez e pós-parto.

Oito benefícios da ioga

1. Calma

Permite fazer uma pausa no dia, conectar-se com o corpo físico e mental. Isso ajuda a estar em maior equilíbrio em todos os aspectos. “É uma boa alternativa para que tem depressão, ansiedade ou sofre de crises de pânico”, assegura Yuyuniz.

2. Melhora a postura

Um estudo da Escola de Médicos e Cirurgiões da Universidade da Columbia revelou que manter uma só postura de ioga durante 90 segundos ao dia pode reduzir a curvatura da coluna de pessoas portadoras de escoliose.

3. Fortalece

As asanas – ou posturas – servem para tonificar cada parte do corpo, porque implicam trabalhar com muitos músculos por vez. Os tipos ashtanga, vinyasa e o power ioga são considerados os melhores para trabalhar a força.

4. Flexibiliza

Durante a aula, são realizados constantes alongamentos para preparar o corpo para as posturas mais difíceis. Isso ajuda a aumentar a mobilidade dos músculos e as articulações.

5. Dá equilíbrio

Melhora a coordenação entre o cérebro e a musculatura (treinamento neuromuscular), melhorando o equilíbrio. Várias posturas exigem a coordenação de movimentos, o que também ajuda a treinar o equilíbrio.

6. Fomenta hábitos saudáveis

Por ser uma prática que trabalha corpo e mente, promove um estilo de vida saudável. “Você começa a regular o sono e a alimentação. Os que fumam vão querer fumar menos. Aos poucos, inteligentemente, o corpo vai rejeitando coisas que já não quer e, paralelamente, vai haver uma abertura de consciência”, explica Yuyuniz.

7. Trabalha o assoalho pélvico

Muitas mulheres apresentam algum tipo de problema em relação ao assoalho pélvico, como, por exemplo, incontinência urinária. Vários estudos já mostraram como alguns exercício do ioga ajudam a fortalecer essa parte do corpo, prevenindo, assim, lesões e melhorando as que possivelmente já existam.

8. Reforça a concentração

Manter-se em contato com o corpo é o foco de nossos pensamentos. Alguns estudos asseguram que o exercício regular pode fortalecer a memória, velocidade e concentração mental.

Tipos de ioga

As modalidades foram descritas por Angélica Banhara, colunista do Metro Jornal.

Hatha

É a base de todos os métodos que incluem posturas (asanas), exercícios respiratórios (pranayamas) e relaxamento. Dentro do Hatha Yoga temos várias modalidades, conheça algumas delas:

Iyengar

Criada pelo indiano B.K.S. Iyengar, essa modalidade tem foco no rigor técnico dos asanas, no alinhamento do corpo e no uso de acessórios (os props, ou material de apoio), como cintos, blocos e até cadeira, para aumentar as possibilidades de movimento e de permanência nas posturas.

Vinyasa

Prática dinâmica e intensa, é caracterizada pela fluidez. Combina sequências de movimentos coordenados com a respiração, em que uma postura é ligada à outra e depois à outra, em um fluxo contínuo.

Ashtanga

Estilo vigoroso e fluido, que envolve seis séries fixas de posturas, sinalizando as etapas de desenvolvimento da capacidade física e mental do praticante.

Superioga

É um método criado por Paulo Junqueira a partir das posturas clássicas da Hatha Yoga. As principais características do Superioga são as séries e dinâmicas próprias que, aliadas à permanência nos asanas, conferem intensidade à aula. A prática dos asanas em sincronia com a respiração funciona como uma meditação ativa.