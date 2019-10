Sonda OSIRIS-REx da NASA capta nova imagem do gigantesco asteroide Bennu

A sonda OSIRIS-REx da Agência Especial Americana (NASA) captou uma nova imagem do gigantesco asteroide Bennu. O arquivo foi compartilhado pela instituição nesta semana no Twitter.

A foto inédita mostra um grande pedregulho de bordas retas próximo à região equatorial do asteroide, com cerca de 490 metros de diâmetro.

Como revelado, a pedra está situada entre rochas muito menores, que podem ser vistas em sua base (canto inferior esquerdo).

O arquivo foi tirado pela câmera PolyCam em 5 de agosto deste ano, a uma pequena distância de 0,7 km, de acordo com a NASA.

Para a escala, a borda plana e iluminada pelo sol da pedra tem 6 m de comprimento, que tem aproximadamente o comprimento de uma canoa. Confira:

Lend me an ear

While I read you here

A page from Bennu’s history,

Old cliff—not known

To your solid stone,

Yet yours inseparably.

Image details: https://t.co/lzeKl3og3X pic.twitter.com/9FUzIBKe2Q

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 16, 2019