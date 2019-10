Onde seu signo encontrará a alma gêmea

Certamente você tem aquele casal amigo que adora contar como se conheceu. Segundo a astrologia, seu signo também tem muito a ver com os possíveis locais onde você pode encontrar sua alma gêmea.

Confira onde poderá acontecer o date que vai marcar a sua vida:

Áries

O ariano é competitivo e animado, por isso ele ama os desafios físicos e os momentos de lazer ao ar livre.

Esse signo considera importante alguém que o acompanhe, portanto, é provável que ele encontre o amor da sua vida em uma academia, parque ou até mesmo durante uma volta de bike no final de semana.

Touro

Os taurinos gostam de estimular seus sentidos, portanto, comer é uma das coisas prediletas na sua vida. Ele sempre adora ir a lugares únicos e divertidos e seu interesse em provar novos sabores o impulsiona.

Para eles, um restaurante ou um bar é um lugar perfeito para encontrar o amor. Agora você já sabe a dica: é possível conquistar taurinos pelo estômago.

Reprodução / Giphy

Gêmeos

O geminiano tem diferentes tipos de atributos, mas pode ser um pouco passivo com relação a encontros.

Por isso, ele prefere focar em pessoas conhecidas ou seguir a recomendação de alguém. Sabe aquele encontro às cegas ou aquele amigo que tem uma amiga e acha que vocês tem tudo a ver? Talvez o amor da sua vida venha justamente por esses caminhos.

Câncer

O canceriano tem um grande coração e aprecia muito as relações que tem em sua vida.

Quando busca o amor, procura alguém tão amoroso e genuíno como ele. Por isso, o trabalho voluntário, palestras e ações com interesses sociais são as melhores formas de conhecer o amor.

Reprodução / Giphy

Leão

O leonino sabe o que quer e não tem medo de dizer isso. Eles adoram brilhar, ser o centro das atenções e se sentem seguros quando se destacam.

Dessa forma, o leonino pode encontrar o amor da sua vida em diversos lugares, desde uma festa de amigos, até na faculdade ou trabalho.

Virgem

O virginiano é trabalhador e persistente. Ele precisa de alguém que não o leve para longe de seu trabalho, mas que esteja lá apoiando e se divertindo com ele nos momentos certos.

Por isso, um happy hour é perfeito para encontrar um amor, especialmente se estamos falando daquela saída com os colegas de trabalho depois de um longo dia estressante.

Reprodução / ABC

Libra

O libriano precisa que as pessoas estejam dispostas a apoiá-lo em qualquer situação, mas também necessita ajuda para conseguir se divertir e sair de suas preocupações.

Por isso, é bem possível que ele conheça alguém especial durante uma festa ou balada, um lugar onde esteja cercado de gente e disposto a curtir o momento.

Escorpião

O escorpiano é apaixonado e aquilo que tem a ver com as suas paixões o atrai. Sendo assim, cinemas, exposições ou shows, tudo o que ele gosta de coração e com emoção, pode se tornar uma ocasião para conhecer sua alma gêmea.

Reprodução / Pinterest

Sagitário

O sagitariano ama a liberdade e as novas experiências. Então, seu cenário perfeito para encontrar o amor é durante suas férias, se divertindo ou viajando.

Sabe aquela pessoa que encontrou o amor do outro lado do mundo? Certamente ela é sagitariana.

Capricórnio

Poderosos e que trabalham duro, os capricornianos são pessoas responsáveis, mas que adoram esfriar a cabeça e esquecer que precisam seguir as regras por um momento.

Então, na próxima vez que for curtir um festival de música, fique atento que o amor pode estar justamente aí: onde a diversão se une a um momento único.

Reprodução / Getty Images

Aquário

O aquariano é fã de discussões intelectuais, debates e conversas. Ele precisa de alguém com quem possa conversar e alimentar seu interesse e desejo de saber.

Livrarias, palestras, eventos da faculdade, cursos, sarais e oficinas de literatura podem ser lugares ideais para encontrar o amor.

Peixes

Seu mundo é próprio e criativo. Por isso, qualquer lugar em que seja possível compartilhar sua curiosidade, interesses e amor pela vida pode ser ideal para achar a alma gêmea.

Tudo que envolva a arte ou assuntos mais profundos como meditação e yoga também pode ser o palco de um amor à primeira vista.