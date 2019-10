Câmera de calor em atração turística detecta uma doença grave em uma visitante

Em parques de diversões é comum sair dos brinquedos e ser atolado por fotos cheias de caretas à venda. É uma forma de guardar uma lembrança ousada do passeio.

Algumas atrações, no entanto, vão um pouco mais além, fornecem imagens de calor. E foi graça a uma dessas fotos que Ball Gill, 41, descobriu uma doença séria.

Ao revisar as lembranças da visita ao World Of Illusion em Edinburgo, Escócia, ela percebeu uma mancha em um dos seios. Encucada com o que poderia significar, a mulher correu para o Google a pesquisar.

Depois de navegar pela web, ela marcou uma consulta e foi diagnosticada em estágio inicial de câncer de mama. Gill já passou por duas cirurgias, uma para retirar o tumor e outra pra impedi-lo de se espelhar para outras partes do corpo.

Médicos consultados pela filial da FOX de Kansas, disseram que apesar de ter funcionado para a mulher, esta não é 100% confiável em todos os casos. O mais importante é fazer os exames preventivos regularmente.