WhatsApp libera nova versão do aplicativo para o sistema Android

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou nesta quinta-feira uma nova versão do app para o sistema operacional Android.

Apesar de a plataforma já desenvolver o recurso tema noturno, a atualização ainda não conta com a novidade e apenas realiza ajustes internos.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a versão foi elevada para 2.19.305, disponível para todos os usuários do popular app.

Novo recurso

O WhatsApp também está implementando novas configurações de privacidade para grupos. Os sistemas Android e iOS receberão as mudanças em breve.

"Nobody" is not available for "Groups", so the only option available is "My Contacts Except.." > Select All.

Did you select all contacts, like me? 😅😆 https://t.co/td16UUEc9A pic.twitter.com/bCF1krN1Ku

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 24, 2019