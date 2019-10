The Last of Us Part II chega ao PS4 em maio do próximo ano

O título The Last of Us Part II tem uma nova data de lançamento. O game chega ao PS4 29 de maio de 2020, de acordo com informações divulgadas pela Sony.

Também foram explicados os motivos para a alteração da data. "Durante as últimas semanas, conforme nos aproximávamos das sessões de fechamento do jogo, que percebemos que simplesmente não havia tempo o suficiente para trazer o jogo inteiro ao nível de polimento que é necessário para ter a qualidade Naughty Dog".

"A esta altura, tínhamos duas escolhas: comprometer partes do jogo ou conseguir mais tempo. Optamos pela última, e esta nova data de lançamento nos permite terminar tudo ao nosso nível de satisfação e ao mesmo tempo reduzir o estresse em nossa equipe".

"Esperamos que vocês entendam que este tempo adicional garante que The Last of Us Part II alcançará o nível de nossas ambições coletivas, além de manter nosso compromisso com uma alta qualidade", finaliza o texto.

