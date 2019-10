Telescópio Hubble da NASA registra impressionate 'medusa' no espaço

O telescópio Hubble da Agência Especial Americana (NASA) registrou recentemente uma imagem impressionate de uma 'medusa' no espaço. O arquivo foi compartilhado pela instituição no Twitter.

De acordo a NASA, a galáxia retratada na foto tem um nome especialmente sugestivo: a fusão da Medusa (em tradução livre).

Uma galáxia primitiva consumia um sistema menor, rico em gás, lançando fluxos de estrelas e poeira no espaço. Como revelado, essas correntes, vistas subindo do topo da galáxia mesclada, assemelham-se às cobras contorcidas que Medusa, da mitologia grega antiga, tinha em sua cabeça no lugar dos cabelos, de onde vem o nome.

Todo o gás frio acumulado aqui provocou uma explosão de formação de estrelas, fazendo com que ela se destacasse brilhantemente contra o fundo cósmico escuro.

A fusão está localizada a cerca de 130 milhões de anos-luz de distância, na constelação Grande Urso. Confira o arquivo espetacular:

#HubbleFriday The Medusa merger (aka NGC 4194) was not always one entity, but two. About 130 million light-years away, an early galaxy consumed a smaller gas-rich system, throwing out streams of stars and dust into space. 🐍 https://t.co/dSqkiMU3VP pic.twitter.com/VAmdbSH6fP

— Hubble (@NASAHubble) October 4, 2019