Dieta rica em gordura trans pode aumentar enormemente a chance de desenvolver Alzheimer, diz pesquisa

As gorduras trans são muito comuns na alimentação acidental, mas quem não tem um dieta equilibrada, sofre mais. Agora, um novo estudo afirma que aqueles que não se preocupam com a ingesta desta gordura pode ter maior risco de padecer de Alzheimer.

De acordo com o estudo publicado na revista Neurology, as pessoas que comem mais gorduras trans têm 75% mais chances de sofrer do Mal ou de demência.

Como ela afeta o cérebro?

“Este estudo demonstra que há resultado negativos cerebrais e sognitivos, além dos já conhecidos problemas cardiovasculares, que se relacionam com uma dieta com alto conteúdo de gorduras trans”, diz o neurologista Neelum T. Aggarwal, que participou do estudo.

Os pesquisadores chegaram a esta conclusão logo depois de analisa durante 10 anos a 1600 pessoas sem demência. Nesse período foram realizados vários exames de sangue para avaliar o nível de gorduras trans e, as dietas foram seguidas de perto.

Resultados confirmados

Descobriram que as pessoas com os níveis mais altos de gorduras trans têm 52% e 74% mais chances de desenvolver demência do que as que tinha níveis mais baixos.

“Este estudo é importante pois se baseia em evidência prévia de que a ingesta des tipo de gordura pode aumentar o risco de doenças degenerativas do sistema nervos central”, disse o neurologista Dr. Richard Isaacson, diretor da Clínica de Prevenção ao Alzheimer em Wiell Cornell Medicine em Nova York.