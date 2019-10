As verdades brutais sobre amar um pisciano

Pode parecer calmo, mas geralmente os pensamentos e emoções lutam dentro dele constantemente, especialmente se ele não canaliza isso em algum tipo de arte ou atividade criativa.

Você já deve ter adivinhado que estamos falando das pessoas de Peixes, um signo que possui uma profunda conexão com as suas emoções e pode ser bem difícil de decifrar.

Confira 5 verdades brutais sobre amar um pisciano:

1. É leal e fiel…até certo ponto

O pisciano é digno de confiança, mas seus sentimentos podem ficar confusos e ele pode deixar de se sentir comprometido quando é magoado ou ignorado. Por isso, sua fidelidade depende muito de como a relação com o parceiro está.

2. Pode se transformar em quatro paredes

As pessoas desse signo podem não deixar sua sensualidade assim tão evidente, mas quando o assunto é sexo eles surpreendem bastante. Isso pode não ser tão fácil de perceber porque o pisciano prefere ter confiança e construir uma conexão para se sentir relaxado na intimidade.

Quando alcança a “relação” que tanto busca, esse signo pode adorar experimentar coisas novas, deixar a criatividade voar alto e exigir bastante do parceiro sexualmente.

3. Precisa do seu momento de solidão

Pode ser muito introspectivo e precisa de um tempo sozinho para lidar com seus pensamentos e sentimentos. As pessoas mais carentes podem achar que ele é frio e talvez não esteja tão interessado assim, mas na verdade ele pode só estar guardando suas emoções.

4. Mudanças repentinas

O pisciano possui uma agitação interna permanente, afinal, ele tenta constantemente colocar um equilíbrio entre seu lado racional e seu lado impulsivo. Dessa forma, ter um parceiro pisciano é lidar com mudanças de humor e de animo repentinas.

5. Quer manter o estresse longe da sua vida

O estresse não combina com as suas emoções, por isso ele pode fugir de relações conflituosas ou sofrer muito quando decide mantê-las. Sim, este é um dos signos mais escapista do zodíaco.

Para que o pisciano deixe de adiar a famosa “DR”, é necessário que o parceiro tenha muita paciência e gentileza para lidar com ele.