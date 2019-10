Mulher coloca câmera escondida no decote e vídeo viraliza; a mensagem final, no entanto, é muito mais séria

Whitney Zelig saiu às ruas de Nova York com uma câmera escondida e um decote arrasador para filmar pessoas checando os seios dela. Com uma ideia genial, o vídeo abaixo é extremamente engraçado.

No entanto, no final a mensagem mais séria vem à tona. Whitney finaliza dizendo que as mulheres devem ser as primeiras a checarem os próprios seios.

Detectar a doença cedo pode salvar vidas, diz a mulher. Confira o vídeo que já tem mais de 150 mil visualizações, até o meio dia do dia 24 de outubro.