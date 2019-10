Os signos que precisam se abrir para novas oportunidades com a entrada do Sol em Escorpião

O Sol acaba de entrar em Escorpião, um signo intenso emocionalmente, que marca o fim e início de novas etapas na vida de cada um, revelando aquilo que estava oculto e também novas oportunidades.

Confira os signos que precisam estar atentos às oportunidades com a entrada do Sol em Escorpião:

Áries

Este é um momento de renovação de energia e hábitos relacionados a talentos, dinheiro, carreira e com o que você gasta seu tempo. É uma ótima fase para ser mais honesto consigo mesmo e finalmente enxergar as oportunidades que podem conduzi-lo até onde você almeja.

Não tenha medo de tomar atitudes, afinal, é bem possível que seu signo receba mais do que pede. Ainda assim, tenha cautela com seu senso de autoritarismo aflorado e que quer estar no comando sempre. Lembre-se que a ajuda de outras pessoas não tiram seu mérito.

Câncer

É melhor começar a se preparar para oportunidades novas e emocionantes. Neste momento poderoso especialmente para a carreira, é necessário estar aberto e se abrir para terrenos desconhecidos.

A criatividade reina e é preciso tirar proveito disso, se libertando de fantasmas internos e autocríticas que podem tirar seu foco do que realmente é importante. Canalize suas energias em progredir ao lado de pessoas que também buscam crescer.

Libra

Enquanto sua confiança aumenta de uma forma muito especial, carreira e trabalho entram em foco. Este é um momento de revisão, especialmente sobre os momentos de crise e abundância que já viveu, que pode fazê-lo compreender de maneira transformadora os caminhos para progredir e crescer.

É importante abraçar o poder de construir que você possui, deixando o velho e estagnado para trás. Pode parecer confuso no início e, por isso, será muito importante desobstruir a mente de pensamentos negativos, buscando uma maior clareza da situação atual.