Evento online e gratuito oferece mais de 70 palestras sobre marketing digital

O Digital Conference, conferência online e gratuita que aborda as transformações no marketing digital, acontece entre os dias 28 de outubro a 1º de novembro, das 9h às 18h. O evento, promovido pelo TransformaçãoDigital.com, ecossistema que ajuda pessoas e empresas a terem sucesso em seus projetos de transformação digital, em parceria com Resultados Digitais, tem como principal objetivo levar os conhecimentos de executivos que estão guiando a transformação digital em Marketing & Vendas no Brasil e no mundo. As experiências desses profissionais serão abordadas em palestras exclusivas com as principais tendências de mercado, novas estratégias de resultados e estudos de caso.

“Nós unimos as maiores empresas do mercado para tornar o marketing digital mais acessível e acelerar a jornada de inovação das empresas. O conteúdo é pautado pela transformação digital e foi cautelosamente elaborado para servir como um mote às empresas na preparação para o futuro”, comenta Tiago Magnus, CEO & Founder do TransformaçãoDigital.com.

O evento tem como público-alvo gestores, líderes e consultores de marketing ou pessoas que estão interessadas em abrir um negócio. Esta também é uma oportunidade de aprendizado para profissionais e especialistas em marketing e profissionais autônomos (freelancers).

Serão mais de 70 palestrantes nacionais e internacionais, totalizando mais de 50 horas de conteúdo exclusivo. As palestras estão distribuídas em 8 trilhas temáticas de Marketing & Vendas (O Futuro das Agências; O Novo Marketing; Martech; Como Vender Mais; Essa Tal de Transformação Digital; Conteúdo, Conteúdo, Conteúdo; Cuidando de Pessoas e Sustentabilidade). As apresentações terão exibição única com horário fixo e o inscrito poderá escolher quais palestras deseja assistir.

O Digital Conference reúne os maiores especialistas e entusiastas em marketing digital do Brasil e mundo. Esses profissionais são referências no assunto e estão guiando a transformação digital em Marketing e Vendas em suas empresas. Entre os nomes confirmados estão: Bárbara Soalheiro, CEO na Mesa; Rodrigo Galvão, Presidente da Oracle no Brasil; Nayara Ruiz, Gerente de Redes Sociais do Bradesco; Facundo Guerra, Diretor executivo do Grupo Vegas; Adriane Elias, CEO na CoCreators e Content House; Eduardo Fleury, Líder de Operações do KAYAK no Brasil; Thais Fabris, Fundadora da 65|10; Max Nolan, CPO no the forest; Nina Silva, CEO e fundadora do Movimento Black Money; Robinson Friede, Head de Geração de Demanda na Resultados Digitais; Vanessa D'Angelo, Head de Marketing para a América Latina na LogMeIn, entre outros.

As pessoas interessadas devem efetuar a inscrição no site: https://digital-conference.com. Após o cadastro, o participante receberá um código de indicação que poderá ser enviado para seus contatos e quanto maior o número de amigos confirmados no evento, melhor será a recompensa.

Com informações do TransformaçãoDigital.com