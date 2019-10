Burger King e Free Fire fazem parceria no Brasil

A rede Burger King e game Garena Free Fire fazem uma parceria especial no Brasil. De acordo com comunicado, o fast food irá distribuir cupons que darão acesso a códigos exclusivos dentro do jogo. A rede também passa a ser a patrocinadora master da Free Fire Pro League 3 e Free Fire World Series, deste ano.

Para resgatar o ticket especial do BK, o jogador vai receber um cupom do Burger King dentro do jogo. Basta ‘printar’ a tela, ir até uma loja participante e comprar um dos combos da promoção. Após a compra, o consumidor irá receber um código exclusivo, diretamente no seu cupom fiscal.

Aí é só acessar o site de rewards oficial da Garena (reward.ff.garena.com/pt), produtora de Free Fire, e digitar o código de 12 caracteres. Cada ticket BK será equivalente a uma oportunidade para girar a Diamante Royale dentro do jogo e receber grandes recompensas.

“Grande parte do nosso público é jovem e o Free Fire é um fenômeno entre eles. Essa parceria tem a cara do BK e quem ganha com isso, mais uma vez, são os nossos consumidores”, comenta Ariel Grunkraut, Diretor de Marketing e Vendas do Burger King Brasil.

A promoção é válida para as lojas participantes, em todo Brasil, por tempo limitado. Para saber mais acesse www.bkfreefire.com.br.

Com informações da Garena

