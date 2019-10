Sonda OSIRIS-REx da NASA capta imagem misteriosa do gigantesco asteroide Bennu

A sonda OSIRIS-REx da Agência Espacial Americana (NASA) captou recentemente uma imagem misteriosa do gigantesco asteroide Bennu.

De acordo com a NASA, o aquivo mostra uma região no hemisfério sul do asteroide – um acúmulo de rochas é visível entre os grandes pedregulhos.

Como revelado, uma rocha grande e brilhante com saliências em sua superfície (centro) é reconhecidamente diferente do material circundante.

A foto foi tirada pela câmera PolyCam da sonda especial em 5 de agosto deste ano, a uma distância pequena de apenas 0,6 km.

Para a escala, a rocha que projeta uma sombra no pedregulho dividido tem 1,1 m de comprimento, aproximadamente o comprimento de um leopardo. Confira:

