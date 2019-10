App WhatsApp libera nova versão beta para o sistema Android

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou nesta quarta-feira uma nova versão beta para o sistema operacional Android.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, com o recente update disponibilizado, a versão foi elevada para 2.19.303. Confira:

New WhatsApp for Android 2.19.303 web release is available now! https://t.co/TzvR1dJz9y #WhatsApp #Android #Bot

Na atualização, a plataforma trabalha no novo recurso tema noturno, ainda em desenvolvimento e que deve ser liberado em breve para todos.

Também está disponível no beta uma nova configuração de privacidade para grupos e um sistema de convite, em ajustes finais no app.

Sistema iOS

Ainda segundo o portal, o aplicativo também liberou nesta semana uma nova versão beta para o sistema iOS. Ela foi elevada para 2.19.110.21.

WhatsApp Messenger beta 2.19.110.21 for iOS is now available for testing.

Is the beta program open? NO, wait an announcement!https://t.co/qZkpuzdbn3#WhatsAppBeta #iOS #Bot

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 22, 2019