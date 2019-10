O importante controle de privacidade que estará disponível em breve no WhatsApp

O aplicativo WhatsApp anunciou recentemente, por meio de uma postagem no blog ofical, uma nova configuração de privacidade para grupos e um sistema de convite.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, as mudanças foram liberadas primeiramente na Índia e em breve serão disponibilizadas para outros países.

✅ WhatsApp is rolling out the group privacy settings, including blacklist!https://t.co/i9fntn7SbA

Give me feedback on Twitter if the feature is enabled for you, if you are using iOS or Android, beta or stable release, where you are from etc.. 😀

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 21, 2019