Snacks saudáveis podem reduzir o cansaço e o estresse, afirma estudo

Quando estamos muito cansados, o normal é cair na tentação e comer alguma coisa bem açucarada e gordurosa. Mas isso pode não ser o que você precisa para se libertar do cansaco e estresse do dia a dia.

Segundo um novo estudo, substituir o açúcar e as gorduras saturadas com vegetais pode ajudar a reduzir o impacto da falta de sono e cansaço.

Os resultados foram apresentados no American Journal of LifeStyle Medicine. “É importante assinalar que não é falta de autocontrole que faz as pessoas escolherem alimentos pouco saudáveis no lugar dos saudáveis”, alerta o portal Health Line.

Snacks saudáveis e relação com o cansaço

“Quando uma pessoa não dorme o suficiente, isto afeta as habilidade que ela tem para tomar decisões, o que leva a menor força de vontade e uma tendência em optar por comidas rápidas, com muito açúcar”, explica o artigo.

Depois de experimentar os efeitos nocivos de longas horas de trabalho em primeira mão, Maryam Hamidi, junto outros pesquisadores de Stanford, queria saber qual o impacto que poderia ter a dieta no cansaço.

Eles analisaram os resultados de uma pesquisa de bem-estar na qual, 45 médicos responderam em meados de 2016. E sugeriram 3 dietas diferentes: uma baseada em plantas, uma alta em proteínas e outra alta em gorduras saturadas e açúcar.

Um das descobertas era esperada: pessoas que seguiram a última dieta, alta em calorias e açúcar, aumentaram as pontuação dos testes de deficiência relacionada com o sono.

No entanto, as dietas baseadas em plantas mostraram o efeito inverso. Por isso, concluíram que comer mais vegetais e reduzir o açúcar e gorduras saturadas podem ajudar a mitigar os efeitos do estresse e cansaço.

FONTE:NUEVA MUJER