Samsung apresenta novo refrigerador com Wi-Fi e jarra com enchimento automático

A Samsung apresentou nesta semana o novo Refrigerador RF22R com Wi-Fi e jarra com enchimento automático. A nova geladeira french door conta com quatro portas, mais usabilidade e design diferenciado.

De acordo com o comunicado da empresa, a novidade já está disponível no mercado brasileiro. "São benefícios para facilitar o dia a dia dos consumidores, como por exemplo ter água gelada ou saborizada a qualquer momento, podendo ir direto para a mesa. Além disso são quatro portas para oferecer máximo frescor dos alimentos, mais usabilidade e muitas outras vantagens".

Como novidade, a Jarra Automática de 1,4 litro se completa com água filtrada toda vez que é colocada no refrigerador e a porta é fechada. Um infusor dentro do recipiente permite adicionar frutas e ervas, para criar bebidas saborizadas.

Toda a tecnologia embarcada na RF22R está presente também no design. As portas são mais planas e os puxadores dão um toque moderno à cozinha. O modelo tem acabamento inox, além do dispenser minimalista. O produto também possui acabamento resistente a impressões digitais, o que contribui para reduzir possíveis manchas no produto, mantendo sempre a aparência de limpeza.

Pensando em uma melhor organização e armazenamento de bebidas e alimentos, a FlexZone, gaveta do meio personalizada do modelo, possui quatro modos de resfriamento graças ao Twin Cooling Plus e um divisor inteligente, o Smart Divider. Essa gaveta permite organizar os itens de acordo com a necessidade do consumidor, de maneira mais eficiente. Já imaginou armazenar um vinho a 5°C ou suas carnes prontas para o churrasco a -1ºC, apertando apenas um botão para alterar a função do compartimento?

O novo refrigerador da Samsung já está à venda e tem preço sugerido de R$ 17.999,00. Confira outros benefícios do novo produto:

Metal Cooling

A superfície Metal Cooling na parede traseira e na Food Showcase ajuda a manter a temperatura interna ideal. Ela retém o frio e previne a perda de ar frio quando a porta é aberta e ajuda a rapidamente recuperar qualquer temperatura perdida quando a porta é fechada.

Food Showcase

O Food ShowCase com Metal Cooling é uma “geladeira dentro de outra” com um sistema inovador de duas portas para oferecer acesso mais rápido. Um painel Metal Cooling segura o frio para manter a temperatura constante e os alimentos frescos por mais tempo.

Twin Cooling PlusTM

Esta tecnologia garante alimentos naturais, saborosos e frescos por muito mais tempo2. O Twin Cooling Plus otimiza a temperatura e a umidade da geladeira e do freezer com sistemas de resfriamento independentes. Ele preserva os alimentos em ótimas condições e protege seu sabor e aroma originais evitando a mistura de odores.

Iluminação LED

Com a iluminação LED deste modelo, o consumidor tem a facilidade de contar com uma iluminação muito mais brilhante que dos modelos convencionais, tanto no refrigerador quanto no freezer.