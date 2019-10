Os signos que serão mais afetados pela entrada do Sol em Escorpião

Nesta quarta-feira o Sol deixa o signo de Libra e entra em Escorpião, um signo com uma intensa energia para decifrar os segredos, intensões e compreender o oculto com o objetivo de revelá-lo.

Confira os signos que mais sentirão os efeitos desta fase:

Touro

No momento, energias o inspiram a refletir sobre relacionamentos, parcerias e coisas com as quais se comprometeu. Esta é a hora em que relações passam por intensas transformações, felizes ou dolorosas, mas todas bastante significativas. Se estruture para tirar proveito desta fase, sendo fiel a si mesmo e tendo consciência para se abrir com os outros – nem sempre somos claros o suficiente.

Leão

As mudanças de dentro para fora são mais intensas nesta fase e nunca é fácil abrir os olhos ou assumir que não estava certo, especialmente para o seu signo. Explore seus novos pensamentos, perspectivas e aquelas opiniões formadas no passado sem orgulho, mas sim com compreensão e vontade de fazer as pazes. Relacionamentos e aspectos familiares podem ser revistos e, para quem souber lidar com as mudanças, o impacto no presente pode ser libertador e positivo.

Escorpião

Uma explosão de confiança o alcança e marca um período importante de renascimento. Este é o momento de reconhecer o próprio valor e poder, usando-o a seu favor para alcançar realizações e se afirmar onde deseja. Esta fase repleta de energia é ideal para quem deseja mudar, mas pode “sacudir” a vida daqueles que também não desejam, atraindo mudanças potentes especialmente no que se refere a conexão com outras pessoas, seja na vida amorosa ou carreira.

Aquário

A fase de transformação que inicia agora perdurará durante o resto ano. Sua imagem, carreira e presença em todos os lugares que habita entram em foco, mas nada mais será como antes. Este momento de grande desenvolvimento o ajudará a rever objetivos e motivações, mas também testará alguns valores. Mais do que nunca, é preciso que você esteja ciente do poder da sua energia criativa e esforço pessoal.