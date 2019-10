Mulheres que comem chocolate são mais felizes, diz ciência

Muitas vezes a vontade de comer chocolate é inevitável, mas pensando nos quilos a mais, muitos deixam de consumi-lo. No entanto, um novo estudo revela que esta delícia pode fazer as mulheres mais felizes.

Segundo a pesquisa, o chocolate é um alimento nutritivo que mantém o sistema hormonal funcionando da maneira correta e proporciona nutrientes necessários.

Na verdade, dias antes da menstruacão é comum para algumas mulheres comer mais chocolate que o normal, e é algo que faz bem para o corpo por causa dos benefícios, afirma o portal Nueva Mujer.

Benefícios do chocolate

É um alimento rico em carboidratos e que geram produção de serotonina, mais conhecido como o hormônio da felicidade. Ele tem esse rótulo, pois aumenta a geração de prazer, relaxamento e bem-estar.

Consumir o doce mesmo eu seja diariamente contribuirá para o bom humor e diminuirá o sentimento de cansaço e estresse. Além disso, ele é bom para a saúde do cérebro.

Lembre-se que as melhores formas de consumi-lo são por meio de variedades com alto teor de cacau, apesar de mais amargo, é no cacau que se encontra as propriedades listadas neste artigo.