Um novo bug afeta jogadores no game Fortnite. A informação foi revelada nesta terça-feira pela desenvolvedora Epic Games.

"Nós estamos cientes de um problema de controles não funcionarem nas buscas na Lista de Amigos. Estamos investigando as causas e traremos mais notícias assim que isso for resolvido", compartilhou no Twitter. Confira:

Novidade

Em postagem no Facebook, também foi revelado uma recente novidade que está disponível no game:"O conjunto Esquadrão Caveira voltou para a loja, agora com um novo estilo para o Patrulheiro Caveira, para a picareta Caveireta e o novo acessório para as costas Carniçal Sorridente".

