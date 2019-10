Vermelhas, redondas e crocantes: conheça os benefícios da maçã para a saúde

Maçãs podem fazer muito por você graças a compostos químicos conhecidos como flavonoides. Elas ainda são ricas em pectina, um tipo de fibra que é degradada no estômago. Estas substâncias estão presentes na casa, por isto é importante não retirá-la.

A pectina ajuda a diminuir o tempo de digestão mantendo a saciedade por mais tempo, isso pode ajudar a controlar a ansiedade em períodos da manhã e tarde.

Alimentos ricos em fibras ajudam a diminuir os efeitos do refluxo, condição bem comum em pessoas que comem muitos produtos processados e ingerem muito álcool.

Alguns estudos mostram que a maçã contém nutrientes que ajudam a proteger vasos sanguíneos e contra danos ao coração. Elas ainda ajudam a diminuir os níveis de colesterol no sangue e proteger contra danos oxidativos que podem levar ao câncer.

De acordo com o sítio estrangeiro Web MD, pesquisas demonstram que os antioxidantes presentes na maçã podem proteger as células do pâncreas e diminuir a chances de desenvolver diabetes do tipo 2.

Entre outros benefícios estão: