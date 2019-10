Tecnologia: Samsung anuncia venda do tablet Galaxy Tab A no Brasil

A fabricante sul-coreana Samsung anunciou nesta terça-feira (22) a chegada do novo tablet Galaxy Tab A ao Brasil. Fino, compacto e portátil, o aparelho já pode ser encontrado nas lojas nacionais.

Novo design e portabilidade

Em relação aos modelos anteriores, uma das grandes novidades é a remoção do botão home da parte frontal e a mudança do logotipo para a parte traseira do Galaxy Tab A. Assim, o usuário tem à disposição uma tela maior, com 8 polegadas, e mais conteúdo. Com acabamento em metal e revestido com material agradável ao toque, o dispositivo é fácil de carregar, tendo apenas 8m de espessura e pesando apenas 347g.

Desempenho para aproveitar os momentos de lazer

A Samsung investiu em poderosas ferramentas para assegurar desempenho e espaço. O tablet conta com duas versões: Wi-Fi (SM-T290) e 4G (SM-T295). Ambas têm 2GB de memória RAM, 32GB de armazenamento, Android OS P, alto-falante duplo e bateria de 5.100mAh para uso prolongado. Além disso, um slot para Cartão SD4 permite a expansão de memória em até 512GB.

Outro ponto fundamental é o display brilhante de 8 polegadas, com 1280×800 pixels e proporção de tela de 16:10 para visualização otimizada na vertical e na horizontal. E, para simplificar a rotina de consumidores de streaming, o Galaxy Tab A tem embutido o YouTube Premium, com vídeos reproduzidos sem anúncios e interrupções.

Playground digital para o aprendizado e diversão

Crianças podem interagir com o Galaxy Tab A, que proporciona um ambiente seguro para navegação em ferramentas de educação e lazer através do Samsung Espaço Infantil. Basta pressionar o Espaço Infantil no painel rápido para aproveitar aplicativos com personagens que vivem dentro do mundo virtual. A função Controle Parental, por sua vez, permite monitoramento de uso, com soluções como definição de limite de tempo de jogo e acesso a aplicativos específicos.

Preço e mais informações

Os valores sugeridos para o novo Galaxy Tab A são de R$ 799 (versão Wi-Fi) e R$ 899 (versão 4G).

