Remédios funcionam melhor se os médicos acreditam neles também, diz pesquisa

Em um cenário recriado, pessoas que se passaram por médios foram instruídas a receitar pomadas para queimadura a 24 voluntários. Os cremes eram usados para combater lesões nos braços.

Para o estudo os pesquisadores disseram que usariam dois cremes: um creme normal, e outro com propriedades melhores; nos dois casos foram usadas as mesmas pomadas, vaselina.

O que eles descobriram é que as interações humanas podem criar melhores resultados em tratamentos clínicos. Quando os participantes foram medicados com o creme “superior”, eles demonstraram sofrer menos com dores, mesmo que fora aplicado o mesmo creme.

Professor Luke Chang da Universidade de DartMouth, nos Estados Unidos, e Pesquisador-chefe diz que é interessante ver sinais sutis como contato visual por mais tempo podem criar mais confiança no tratamento.

O estudo foi publicado na revista Nature Human Behaviour. Dr. Chang disse que em um contexto real de uma clínica, quanto mais competente, complacente e confiante o profissional, melhores poderão ser os resultados.

FONTE: DAILY MAIL