Recente atualização beta libera novos recursos para o app WhatsApp

O WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização beta para o sistema operacional Android. Com o update, a versão foi elevada para 2.19.298.

Ela mostra que a plataforma continua trabalhando no tema escuro, próximo recurso do app, de acordo com informações do site especializado WABetaInfo.

Em atualizações anteriores, já foram liberados dark bubbles e o novo layout escuro para stickers e emojis. Segundo o site, a nova versão do app também chega com trilhas ocultas sobre novas melhorias.

Como revelado na foto, esta é uma das pequenas alterações implementadas para o Dark Theme. Infelizmente, ainda não sabemos a data oficial de lançamento.

📝 WhatsApp beta for Android 2.19.298: what's new? Date and Event Dark Bubbles (under development)https://t.co/cRf0juPAus NOTE: The Dark Theme feature is not available yet and it will be enabled in future. — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 18, 2019

Sistema iOS

O WhatsApp enviou uma nova versão beta para o sistema operacional iOS. Disponível para teste, o update chega com algumas novidades.

Ainda de acordo com o site, apesar dos atrasos, o app também trabalha em uma novidade funcionalidade, que deve agradar os usuários.

O popular aplicativo de mensagens instantâneas desenvolve um recurso para ignorar totalmente chats arquivados no sistema iOS e Android.

WhatsApp Messenger beta 2.19.110.20 for iOS is now available for testing.

Is the beta program open? NO, wait an announcement!https://t.co/qZkpuzdbn3#WhatsAppBeta #iOS #Bot — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 21, 2019

