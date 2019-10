Novo PlayStation 4 Megapack chega ao Brasil

O Novo PlayStation 4 Megapack, que chegou ao Brasil, inclui um sistema PS4 de 1TB, um controle sem fio DualShock 4 e os seguintes games: Horizon Zero Dawn Complete Edition, Days Gone, e Grand Theft Auto V: Premium Edition.

De acordo com informações da Sony, ele também inclui um voucher Fortnite com o Epic Neo Versa Outfit e o Epic Neo Phrenzy Back Bling, além de 2000 V-Bucks. Você também receberá um voucher de 3 meses de assinatura PS Plus. Confira detalhes do PlayStation 4 Megapack:

Horizon Zero Dawn: Complete Edition

Explore um mundo rico e vibrante com a beleza da natureza – mas habitado por gigantescas máquinas avançadas. Como uma jovem caçadora de máquinas chamada Aloy, você deve desvendar os mistérios deste mundo e descobrir seu próprio destino.

Days Gone

Days Gone é uma aventura de ação de mundo aberto que se passa dois anos após uma pandemia global devastadora. Jogue como Deacon St. John, um motoqueiro e caçador de recompensas que anda pela estrada, lutando para sobreviver enquanto busca por um motivo para viver.

Grand Theft Auto V: Premium Edition

Conheça o jogo de mundo aberto da Rockstar Games aclamado pela crítica, Grand Theft Auto V. Quando um jovem marginalizado, um ladrão de bancos aposentado e um terrível psicopata se encontram envolvidos com alguns dos elementos mais assustadores do submundo criminoso, do governo dos Estado Unidos e da indústria do entretenimento, eles devem cumprir tarefas perigosas para sobreviver em uma cidade sem piedade onde não se pode confiar em ninguém, muito menos um no outro.

Voucher Fortnite

Em Fortnite, os jogadores exploram um enorme mundo destrutível onde as partidas são sempre diferentes. Construa fortes, encontre itens, e junte-se com amigos para conseguir sua Victory Royale. Battle Royale em novos modos com os Limited Time Modes, onde até 100 jogadores se juntam em uma partida 50×50, ou levante vôo em Air Royale.

Enquanto isso, os V-bucks são a moeda do jogo que pode ser usada nos modos Fortnite Battle Royale, Creative, e Save the World. Em Battle Royale e Creative, você pode obter novos itens de customização como novos Trajes, Gliders, Picaretas, Emotes, e Wraps.

Voucher PS Plus

O bundle também inclui um voucher de assinatura PlayStation Plus de três meses. Com o PS Plus, os membros aproveitam benefícios como multiplayer online, jogos gratuitos, 100GB de espaço online e descontos exclusivos em jogos e conteúdo PlayStation.

Com informações da Sony

