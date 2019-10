Os signos do zodíaco que podem cruzar com o passado

Esta semana, alguns signos estão mais propensos a deixar que seu passado venha à luz, o que pode ter consequências. Confira quais são:

Áries

É possível que o passado acabe afetando seu presente de alguma forma, seja consciente ou inconscientemente. No entanto, por mais que nossas experiências formem quem somos, não podemos ficar presos ao que já aconteceu. A nostalgia pode distorcer algumas lembranças e impedir a maneira que você segue em frente e enxerga o que está acontecendo agora. Não se esqueça que você tem energia demais para ficar estagnado em recordações ou medos!

Câncer

Suas experiências, até mesmo as dolorosas, o ajudaram a acumular uma sabedoria valiosa. No entanto, é hora de assumir seu verdadeiro poder com coragem, deixando alguns medos no passado – especialmente aqueles que sempre voltam a perturbá-lo em momentos cruciais da vida. Reflita sobre os acontecimentos passados podem ajudar você e outras pessoas a seguir em frente, tomar decisões difíceis e iniciar novos caminhos. Neste momento, não negue conselhos, mas também não desista da sua intuição e confie no seu poder de decisão.

Sagitário

Este período de grandes mudanças ou dificuldades que o fizeram questionar muita coisa que já aconteceu começa a deixá-lo respirar. Por mais que os pensamentos no passado e no futuro insistam, é hora de deixá-los de lado, se dedicando ao presente. Muitas coisas que o estagnavam podem ser reveladas, assim como as lições aprendidas e os novos caminhos. Lembre-se que você deve abondar o velho “eu” com gratidão e de forma verdadeira, dando espaço para uma nova versão nascer.