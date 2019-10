O grande defeito de cada signo do zodíaco no amor

Todo tipo de relacionamento pode ser complexo, especialmente os amorosos. Afinal, todas as pessoas possuem defeitos que podem contribuir para desentendimentos com seus parceiros.

Descubra qual a maior falha de cada signo nos relacionamentos amorosos:

Áries

A impulsividade do ariano pode atrapalhar bastante seus relacionamentos. Eles podem falar coisas cruéis e tomar decisões péssimas para o casal no calor do momento.

Touro

A teimosia do taurino pode desgastar seus relacionamentos. É difícil conviver e ter uma relação saudável com alguém tão inflexível.

Gêmeos

O geminiano tem dificuldade em assumir o compromisso verdadeiramente, por isso ele dificilmente dá passos para concretizar ainda mais a relação e não se entrega totalmente.

Câncer

O excesso de emoções do canceriano pode se transformar em mau humor e em discussões acaloradas de uma hora para a outra. Isso torna a convivência do casal complicada.

Leão

O leonino é egoísta e toma decisões pensando primeiro nele. Em um relacionamento, essa atitude acaba sendo decepcionante e pode colocar tudo a perder.

Virgem

O virginiano não consegue ficar sem criticar e é muito perfeccionista. Seus parceiros podem se sentir desvalorizados e irritados com as reclamações constantes.

Libra

O libriano pode parecer um parceiro apático, que não demonstra suas emoções. Infelizmente, essa atitude pode fazer com o que o parceiro não se sinta amado.

Escorpião

O escorpiano é difícil de agradar e pode estar sempre procurando uma “novidade”. Infelizmente, essa combinação pode fazer com que ele seja muito infiel.

Sagitário

O sagitariano gosta de ser livre e se aventurar pela vida. Isso faz com que ele seja disperso com suas relações e mude de ideia sobre aquilo que quer para a sua vida repetidamente.

Capricórnio

O capricorniano dá prioridade para o trabalho ou outros projetos que aumentam sua ambição. Seu parceiro pode se sentir em segundo lugar na sua vida constantemente.

Aquário

O aquariano pode ser difícil de compreender. Além disso, eles enjoam dos relacionamentos facilmente e procuram novas emoções.

Peixes

O pisciano odeia o confronto e pode acabar cultivando seus rancores por muito tempo. Quando um casal não resolve seus problemas para poder seguir em frente em paz, a relação vai enfraquecendo aos poucos.